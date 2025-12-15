Статья

Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге

Редакция сайта ТАСС

© Максим Киселев/ ТАСС, архив

В Петербурге ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе ранил ножом учительницу. Она госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.