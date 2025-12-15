ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге

Редакция сайта ТАСС
09:01
© Максим Киселев/ ТАСС, архив

В Петербурге ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе ранил ножом учительницу. Она госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • Информация о ЧП поступила в полицию в 07:09. 
  • Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, школьник по договоренности с 29-летней учительницей пришел к семи утра исправлять контрольную.
  • Причиной нападения послужило выставление плохой оценки.
  • Учительницу госпитализировали.
  • Школьник попытался свести счеты с жизнью, но его действия предотвратили сотрудники полиции. Его также доставили в больницу.
  • Прокуратура города проводит проверку по факту инцидента.
  • СК завел дело о покушении на убийство.
 
