Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге
09:01
В Петербурге ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе ранил ножом учительницу. Она госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
ТАСС собрал основное о происшествии.
- Информация о ЧП поступила в полицию в 07:09.
- Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, школьник по договоренности с 29-летней учительницей пришел к семи утра исправлять контрольную.
- Причиной нападения послужило выставление плохой оценки.
- Учительницу госпитализировали.
- Школьник попытался свести счеты с жизнью, но его действия предотвратили сотрудники полиции. Его также доставили в больницу.
- Прокуратура города проводит проверку по факту инцидента.
- СК завел дело о покушении на убийство.