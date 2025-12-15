Пострадавшая при нападении в школе Петербурга учительница находится в реанимации

Ее состояние оценивается как тяжелое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Учительница, на которую учащийся школы № 191 в Санкт-Петербурге напал с ножом, находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Состояние тяжелое, находится в реанимации", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и области в свою очередь рассказали, что охранник учебного заведения нажал кнопку тревожной сигнализации и начал оказывать учительнице доврачебную помощь и вызвал скорую помощь. Прибывший на место отряд вневедомственной охраны также оказал доврачебную помощь ученику.