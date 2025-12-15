У напавшего на учительницу в Петербурге не было с ней открытого конфликта

Директор школы охарактеризовала ученика как спокойного и замкнутого

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. У школьника, который с ножом напал на свою учительницу в средней школе № 191 в Петербурге, не было с ней открытого конфликта. Об этом сообщила журналистам директор школы Светлана Бабак.

Читайте также

Ранил из-за плохой оценки. Подробности нападения на учительницу в Петербурге

"Учительница - молодой специалист, работает в школе пятый год, успешный учитель. Она у этого мальчика всего с сентября [преподает]. Конфликта никакого не было", - сказала она.

Директор охарактеризовала ученика как спокойного и замкнутого. "Мальчик - средний ученик, по итогам года всего три тройки, не испытывал серьезных каких-то трудностей, общался, играл в шахматы", - сказала она.

Бабак подчеркнула, что в школе продолжается учебный процесс, обстановка спокойная.