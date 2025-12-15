СК в Петербурге завел дело о покушении на убийство после нападения на учительницу

Ученик девятого класса не менее трех раз ударил женщину ножом

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения ученика девятого класса на учительницу в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Подросток не менее трех раз ударил женщину ножом, сообщили в пресс-службе городского главка ведомства.

"Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в средней школе № 191 на Белорусской улице. Как сообщалось ранее, учительница и напавший на нее ученик госпитализированы. По данным полиции, школьник пытался свести счеты с жизнью.

Прокуратура Красногвардейского района города проводит проверку по факту случившегося. В частности, ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц в части соблюдения требований законодательства об образовании и охранной деятельности.