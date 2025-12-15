В Петербурге ученик ранил ножом учительницу

После инцидента женщину госпитализировали

Обстановка у школы в Санкт-Петербурге, где ученик напал с ножом на учительницу © ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ученик девятого класса одной из школ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ранил ножом учительницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Сегодня в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки. Учительница была госпитализирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позднее школьник пытался свести счеты с жизнью, но его действия предотвратили сотрудники полиции. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, школьник по договоренности с учительницей пришел к семи утра исправлять контрольную. "Когда учитель отвернулась, он ударил ее ножом. Затем подросток ранил себя, он в настоящее время также доставлен в больницу", - рассказал собеседник агентства. По его данным, других людей в помещении в момент случившегося не было.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. На месте также работают полицейские и следователи СК.