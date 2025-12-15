ТАСС: напавший на учительницу школьник из Петербурга проходил осмотр у психиатра

На соответствующем учете он не состоял

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ученик, ранивший ножом учительницу в средней школе №191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в сентябре прошел школьный медосмотр в том числе у психиатра, на соответствующем учете он не состоял. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"На психиатрическом учете ни сам подросток, ни его родители не состояли. Ребенок на школьном медосмотре в сентябре прошел осмотр у психиатра", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, родители подростка разведены, он живет с матерью. При этом семья не состояла на учете как социально неблагополучная.