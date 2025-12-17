Охранница школы в Петербурге, пропустившая ученика с ножом, признала вину

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения, сообщили в правоохранительных органах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Охранница школы в Петербурге, пропустившая без досмотра, несмотря на сигнал металлодетекторов, ученика с ножом, который затем ранил им свою учительницу, признала вину по уголовному делу об оказании услуг с нарушением требований безопасности. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержанная сотрудница охранного предприятия признала вину, ее поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, около 15 декабря около 07:00 девятиклассник пришел с ножом в школу №191 на Белорусской улице, где на индивидуальном дополнительном занятии трижды ранил свою 29-летнюю учительницу, а затем попытался свести счеты с жизнью. По данным полиции, причиной поступка школьника послужило выставление плохой оценки. И учителя, и ученика в тяжелом состоянии госпитализировали. СК возбудил по факту происшествия уголовное дело об убийстве.

По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, состояние здоровья подростка к вечеру 16 декабря позволило следователям доставить его на допрос в качестве подозреваемого, однако он отказался давать показания, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против самого себя. Врачи разрешили поместить фигуранта в изолятор временного содержания.

Во вторник СК сообщил о возбуждении второго уголовного дела - об оказании школе охранных услуг с нарушениями требований безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и задержании подозреваемой - сотрудницы охранной фирмы, находившейся на посту в день происшествия.