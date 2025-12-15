В Прикамье шесть найденных туристов ожидают эвакуации

Часть пропавшей группы туристов самостоятельно спустилась с горы и благополучно прибыла в штаб поисково спасательных работ

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Пермском крае семь потерявшихся туристов вернулись в оперативный штаб, шестеро находятся в общежитии и еще шесть человек ожидают эвакуации. Об этом сообщил ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.

"На данный момент в штаб вернулись семь человек, еще шестеро найденных находятся в общежитии. Еще шесть человек ожидают эвакуации, дорога до них займет около трех часов. Все вернувшиеся чувствуют себя хорошо", - сообщил Челышев.

По данным пресс-службы "ЛизаАлерт", часть пропавшей группы туристов самостоятельно спустилась с горы и благополучно прибыла в штаб поисково спасательных работ.

13 декабря группа туристов из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов, которые первыми спустились с горы, вернулись в поселок. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения группы туристов.

Позднее в штаб, организованный для поиска группы, поступила информация о пропаже еще одной туристической группы, состоящей из шести человек, которые вышли на маршрут в районе горы Ослянка также 13 декабря, но не вернулись на базу 14 декабря.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили об обнаружении обеих групп туристов в 5 км от турбазы. Предварительно, их состояние удовлетворительное.