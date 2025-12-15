Обход Мариуполя включит 12 путепроводов и шесть развязок

Это поможет развести трафик от действующих дорог и повысить безопасность движения

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Обход Мариуполя, который начали строить в ДНР, включит 12 путепроводов, шесть развязок и три моста, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ по итогам рабочей поездки главы министерства Андрея Никитина в республику.

"По поручению президента ведется строительство обхода Мариуполя протяженностью 31,2 км. В составе новой четырехполосной трассы будут построены 12 путепроводов, три моста и шесть транспортных развязок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это поможет развести трафик от действующих дорог и повысить безопасность движения. Завершены подготовительные работы, начата укладка нижних слоев дорожного полотна.

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах досрочно завершить строительство обхода Мариуполя - за 1,5 - два года. Обход станет частью трассы Р-280 "Новороссия".