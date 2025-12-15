Актер Айдл рассказал, что говорил с Райнером незадолго до его убийства

Режиссер говорил ему о съемках в Стоунхендже и своих мыслях о будущем

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Актер Эрик Айдл рассказал, что долго говорил по телефону с актером Робом Райнером за несколько часов до его убийства.

Читайте также

Роб Райнер в истории кино. Чем запомнился актер и режиссер

"Роб Райнер был прекрасным человеком. Я говорил с ним прошлой ночью в течение более часа. Я всегда наслаждался его компанией", - написал в X Айдл, познакомившийся с актером и режиссером в 1975 году.

"Он говорил мне о съемках в Стоунхендже и своих мыслях о будущем. Это все так ужасно. Мне будет его не хватать. Умный, талантливый и очень глубокий человек", - добавил 82-летний Айдл, бывший комик группы "Монти Пайтон".

По данным источников филиала телеканала NBC News, Райнер и его жена Мишель Зингер были найдены в своем особняке в Лос-Анджелесе около 15:30 14 декабря (02:30 мск 15 декабря) с ножевыми ранениями. Журнал People со ссылкой на источники утверждает, что Райнера и его жену убил их сын Ник. В 2016 году сын режиссера в интервью журналу рассказывал, что страдал наркотической зависимостью с подросткового возраста, однако четкой связи между болезнью Ника и совершенным преступлением журнал не прослеживает.

Райнер снял порядка 30 картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), Американский президент (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).