Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Норма будет действовать в течение всего года, а не только во время призыва

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях, уточняющими порядок назначения штрафа за неуведомление военкомата о переезде. Теперь норма будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва.

Отказ от уведомления военкомата о выезде с места жительства более чем на три месяца в течение всего года повлечет за собой штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Инициатором нормы выступала группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Подписанный закон приводит законодательство в соответствие с другим актом - о круглогодичном призыве.

Тот закон Путин подписал 4 ноября. Согласно норме, с 1 января 2026 года для распределения нагрузки на военкоматы призыв будет проводиться не весной и осенью, как прежде, а в течение всего года. При этом отправка призывников в войска сохранится дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В течение всего года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.