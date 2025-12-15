Кравцов рассказал, какие регионы могут включить в эксперимент по сдаче двух ОГЭ

Речь идет о ХМАО, Камчатском крае, Мурманской и Смоленской областях

Редакция сайта ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ предложило расширить перечень участников эксперимента по сдаче двух предметов на ОГЭ поступающими в колледжи до 12 регионов. Список может пополниться Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

"Эксперимент, направленный на упрощение процедуры поступления в колледжи, уже охватил около 181 тыс. выпускников 9-х классов из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. В этих пилотных регионах значительно возросло количество молодых людей, которые выбрали для своего дальнейшего обучения учреждения СПО. Отмечу, что 60% ребят поступили на технические специальности. Эксперимент важно не только продлить, но и расширить его на другие регионы, имеющие ключевое значение для экономического развития России. Ожидается, что в рамках поправок к эксперименту также присоединятся Камчатский край, Мурманская и Смоленская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", - сказал он.

Кравцов добавил, что ведомством был проведен комплексный анализ готовности новых пилотных субъектов к вступлению в эксперимент. Все девять регионов подтвердили достаточность ресурсов и условий для его реализации. Здесь обеспечат гарантированные права на бесплатное и общедоступное среднее профессиональное образование для выпускников 9-х классов, включая ребят из других субъектов Российской Федерации, а также выпускников 11-х классов и прошлых лет.

Закон об эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования был принят в апреле 2025 года. Он дает возможность девятиклассникам, которые планируют поступать в колледжи и техникумы, сдавать вместо четырех экзаменов только русский язык и математику.

В пилотном проекте приняли участие три субъекта РФ - Санкт-Петербург, Москва и Липецкая область. Сокращение числа обязательных предметов на государственной итоговой аттестации способствовало более эффективной подготовке ребят, что повысило их шансы успешного прохождения экзамена и дало возможности для профессионального ориентирования и получения востребованной квалификации.