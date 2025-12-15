В Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую без тепла 1,4 тыс. домов

Специалисты начали заполнять систему, после чего они подключат потребителей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты устранили коммунальную аварию в Ростове-на-Дону, оставившую без тепла 1,4 тыс. домов и соцобъекты, сообщили в Ростовских тепловых сетях.

Теплоснабжение и горячую воду отключили почти в 1,4 тыс. домов и в соцобъектах в четырех районах Ростова-на-Дону из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Власти города приняли решении о введении режима повышенной готовности для коммунальных служб из-за аварии. В прокуратуре Ростовской области ситуацию с отсутствием в городе тепла взяли на контроль, также в ведомстве заявили об организации проверки.

"Ремонтные работы на Ростовской ТЭЦ-2 по замене дефектного участка трубопровода завершены", - говорится в сообщении на сайте.

Там также уточняется, что в настоящий момент специалисты начали заполнять систему, после чего они подключат потребителей.

В минувшие выходные в Ростовской области установилась штормовая погода. По данным "Россети юг", сильный дождь и ветер до 23 м/с стали причиной отключения энергоснабжения в ряде населенных пунктов Ростовской области.