В Москве и Подмосковье потепление начнется около 03:00 мск

Днем в столице ожидается до плюс 2 градусов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Прогнозируемое синоптиками потепление в Москве и Московской области начнется около 03:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ориентировочно около 03:00 мск столбики термометров начнут подниматься и к 06:00 мск могут достигнуть в Москве отметки в минус 2 градуса, по области - до минус 1 градуса", - сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас местами в столичном регионе мороз окреп почти до 15 градусов.

Как ожидается, в зону положительных значений температура воздуха может войти после полудня и подняться до плюс 2 градусов. При этом на фоне облачной погоды возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. "Количество осадков прогнозируется в Москве на уровне 2-4 мм, а прирост снега - до 1 см", - отметили в Гидрометцентре. Там также предупредили об образовании местами гололеда и налипании мокрого снега на провода и деревья. Ветер прогнозируется юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС поясняли, что потепление в Москву и Подмосковье несет воздушный поток с северной части Атлантики. По данным специалистов, ночью приблизится теплый атмосферный фронт и начнутся осадки. В период до 21:00 мск вторника в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности, связанный с возможным образованием местами гололедицы на дорогах.