В ГД считают возможным запрет самостоятельного восхождения на сложные вершины

Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов отметил, что это решение призвано значительно снизить вероятность ЧП

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по запрету самостоятельного восхождения на Эльбрус в будущем могут распространить и на другие горные вершины России. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

Ранее Минэкономразвития РФ предложило в рамках эксперимента разрешить восхождение на гору Эльбрус на высоту более 4 тыс. м только организованным группам и аккредитованными проводниками.

"Данная модель может быть востребована на ряде высоких и сложных вершин - в том числе в районах Кавказа, Алтая и Восточной Сибири, где наблюдается рост интереса к экстремальному и спортивному туризму", - сказал депутат, отметив, что решение должно приниматься адресно с учетом статистики несчастных случаев, инфраструктуры и сложности маршрутов.

По его словам, эксперимент на Эльбрусе будет распространяться на всех туристов без учета их уровня подготовки. "Высоты от 4 тыс. метров опасны даже для опытных спортсменов, вне зависимости от уровня их подготовки. Восхождения будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре. Подобная практика применяется во многих странах, включая Непал, Францию и Италию", - рассказал зампред комитета.

"Эльбрус выбран первым именно потому, что он сочетает высокую популярность, экстремальные высоты и большое количество неподготовленных туристов", - пояснил парламентарий. По словам Кривоносова, нововведение призвано значительно снизить вероятность ЧП.