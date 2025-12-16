Беляков заявил, что в России цирк доступен во всех населенных пунктах

Артистам иногда приходится добираться по зимнику или на вертолете и выступать на площадях, если отсутствует инфраструктура, отметил глава Росгосцирка

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Артисты Росгосцирка выступают в том числе в селах и малых городах, где нет авто- и железнодорожного сообщения, чтобы цирк был доступен всем жителям страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Сергей Беляков, отметив, что деятелям циркового искусства иногда приходится добираться по зимнику или на вертолете и выступать на площадях, если отсутствует инфраструктура.

"Программа "Цирк - детям села" предусматривает приезд наших артистов даже туда, куда дети, семьи не могут приехать. Допустим, если в областных есть трудности с транспортом, мы организовали доставку наших артистов и наших животных в малые города, куда нет даже прямого автомобильного или железнодорожного сообщения. Ребята наши, бывает, и на вертолетах, и по зимнику зимой добираются выступать. Если есть возможность, на площадке или в доме культуры, если нет - на стадионе, иногда просто на площадях выступают. Чтобы наши жители не были обделены присутствием циркового жанра", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2025 году более 60 тыс. человек увидели цирковые выступления по этой программе. "Мы к этому внимательно относимся. И на сегодняшний день, я считаю, мы очень успешно эту программу осуществляем. На сегодняшний день обделенных нет никого", - заключил Беляков, добавив, что цирковые программы также проходят в Донецке и Луганске.