"Ъ": ассоциация юристов вступилась за покупательницу квартиры Долиной

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) направила в Верховный суд РФ (ВС) правовое заключение по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, заявив о грубой ошибке нижестоящих инстанций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на ассоциацию.

По мнению юристов, нижестоящие суды допустили грубую ошибку, не взыскав денежные средства с продавца, получившего назад квартиру. Кроме того, авторы обращения признают, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но в то же время предлагают учесть их профессиональное мнение, "основанное на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины", пишет газета.

Как сообщили изданию в МАЮК, "в целях оказания помощи правосудию" ассоциация 15 декабря направила в ВС так называемое письмо друзей суда по делу о продаже квартиры Долиной. В заключении юристов также отмечается, что вопрос "возможности оспаривания сделки купли-продажи недвижимости, заключенной под влиянием мошеннических действий третьих лиц", имеет важное значение и может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие практики. Эксперты МАЮК, подчеркивая отсутствие у них конфликта интересов в связи с этим делом, полагают, что выводы судов противоречат законодательству, позициям высшей судебной инстанции и правовой доктрине, добавляет "Коммерсантъ".

Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье на решение по ее спору о квартире Долиной, которую артистка продала под влиянием мошенников. Заседание суда назначено на 15:00 мск. По решению предыдущих трех инстанций квартира, расположенная в Ксеньинском переулке в центре Москвы, осталась в собственности артистки. При этом суд не обязал ее выплатить покупательнице денежную компенсацию, указав, что она может потребовать деньги с мошенников. Лурье выплатила певице за жилье 112 млн рублей.

Перед рассмотрением жалобы в Верховном суде Долина выступила на Первом канале и обещала вернуть Лурье деньги. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, артистка действительно предложила Лурье выплачивать компенсацию, но в рассрочку и без учета инфляции. Сторону Лурье это не устроило - она требует признать сделку с Долиной законной и передать квартиру ей.

13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Лурье обратилась в ВС.