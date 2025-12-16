Статья

"Я вам верну все деньги". Лариса Долина, Полина Лурье и квартира ценой 112 млн рублей

16 декабря Верховный суд России рассмотрит жалобу покупательницы Полины Лурье по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной

"Они следили не только за мной, но и за моими детьми... "А ваши девочки сейчас на даче, да?'' Я говорю: "Да". Они мне говорят: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними".

Об этом народная артистка России Лариса Долина рассказала 5 декабря в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. История о продаже ее квартиры обсуждается уже несколько месяцев и стала поводом для комментариев юристов, Общественной палаты и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Наконец, Генпрокуратура предложила ввести так называемый период охлаждения, если возникают подозрения в прозрачности сделки с недвижимостью, а в Свердловской области на 34% выросло число психиатрических экспертиз перед сделками. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что недруги России могут использовать это дело, чтобы рассорить граждан.

По данным ВЦИОМ, об этой истории слышали 87% опрошенных. В начале декабря исполнительница заняла первую строчку в рейтинге популярных поисковых запросов Google. По информации аналитического агентства "ПрессИндекс", с 3 ноября по 4 декабря "казус Долиной" упоминался в Сети более 781 тыс. раз и стал сюжетом мемов и сатирических роликов. При этом позитивных по отношению к певице сообщений всего 4,8%: в основном ее критикуют, а покупательницу квартиры — поддерживают.

5 декабря сообщалось, что на ближайшие концерты артистки продано меньше половины билетов.

Квартира за 112 млн рублей

Ларисе Долиной систематически звонили мошенники, находящиеся на территории Украины. Ее убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. Результат — певица не только перевела сбережения на другие счета, но и продала квартиру, а деньги отдала мошенникам. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Сумма ущерба — более 200 млн рублей. Злоумышленники привлекли для аферы не менее 10 дропперов — людей, сознательно или случайно предоставивших свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций.

Фигуранты дела уже получили сроки — от четырех до семи лет лишения свободы. В частности, семь лет получила курьер 53-летняя Анжела Цырульникова, через которую, по версии следствия, певица передала мошенникам часть денег. 9 декабря прокуратура обжаловала приговор.

Остался вопрос с квартирой. Хамовнический суд Москвы признал сделку о продаже недействительной, это решение подтвердил и Мосгорсуд. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Верховный суд России, куда обратилась покупательница Полина Лурье, — последняя инстанция. Согласно материалам дела, всего Лурье отдала артистке 112 млн рублей.

"Я свято верила, что мне все вернут". Позиция Ларисы Долиной

"Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке... не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия... я подписку дала о неразглашении", — заявила Лариса Долина в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале 5 декабря. Тогда она впервые прокомментировала ситуацию. То, что с ней произошло, она назвала "человеческой трагедией".

По ее словам, она была уверена, что ей звонят "настоящие сотрудники Росфинмониторинга", и не подозревала, что попала в мошенническую схему. "Я годами зарабатывала, тяжелейшими гастрольными поездками. Это, на самом деле, просто стресс даже от того, что я нахожусь в этой истории. Но я свято верила, что мне все вернут. Поэтому я ездила на гастроли, снималась, выходила на сцену с улыбкой и делала то, что я делаю всегда", — рассказала артистка.

По словам Ларисы Долиной, 112 млн рублей за квартиру она получила наличными. "Я по требованию мошенников положила их в банковские ячейки, а на следующий день по их требованию я их сняла и передала курьеру Цырульниковой, которая сейчас осуждена", — пояснила она. Певица пообещала вернуть деньги покупательнице, назвав это "единственным справедливым решением". "Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное", — сказала исполнительница.

В иске, который Лариса Долина ранее подала к покупательнице, указано, что та "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца". В суде певица также называла проданную квартиру основным местом жительства.

"Я [пострадавшая] от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги за квартиру", — обратилась она в эфире к Полине Лурье в эфире Первого канала.

"Не нашла возможности принести хотя бы извинения". Позиция Полины Лурье

Покупательница квартиры Полина Лурье отказалась от мирового соглашения: ее не устроили условия. "Она предложила возврат денег в рассрочку на несколько лет и без учета инфляции", — сказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. По ее словам, предложение о мировом соглашении было сделано уже после обращения в Верховный суд РФ.

Покупательница не верит словам певицы про возврат денег по этой сделке и требует вернуть жилье. "За прошедшие полтора года Долина не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения", — заявила ее адвокат.

В судебных документах указано, что певица при оформлении сделки получила от Полины Лурье 1 млн рублей задатка и дала расписку — а после перевода всей суммы отказалась съезжать.

Указывается также, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По словам Светланы Свириденко, в момент сделки покупательница не сомневалась во вменяемости артистки. Кроме того, сообщалось, что Долиной провели политологическую (деструктологическую) экспертизу. Адвокат покупательницы назвала ее ненаучной.