Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной получили от 4 до 7 лет

Курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от 4 лет до 7 лет лишения свободы. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии.

"Назначить Цырульниковой 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - огласил приговор судья Евгений Паршин.

Артур Каменецкий осужден на семь лет колонии строгого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрий Леонтьев - семь лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Андрей Основа - четыре года в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима, так как неоднократно был судим, в том числе за разбой и вымогательство.

Один из адвокатов осужденных сообщил, что приговор будет обжалован.

