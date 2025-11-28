Суд удовлетворил иски двух потерпевших по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

С Анжелы Цырульниковой взыскали 9 млн 445 тыс. рублей и 2,7 млн рублей в пользу потерпевшей стороны

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Потицкий/ ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области в рамках обвинительного приговора по уголовному делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной удовлетворил гражданские иски двух потерпевших. Как сообщает корреспондент ТАСС, для обеспечения исполнения приговора суд сохранил арест на имущество осужденных.

"Взыскать с Цырульниковой в пользу потерпевшей стороны 9 млн 445 тысяч рублей и 2,7 млн рублей", - огласил решение судья. Ранее наложенный обеспечительный арест на имущество фигурантов оставлен для исполнения приговора. Вместе с тем исковые требования Долиной на общую сумму более 176 млн рублей суд не стал рассматривать, но уточнил, что они "могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства".

Ранее 28 ноября Балашихинский городской суд Московской области приговорил четверых фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной к срокам от 4 лет до 7 лет лишения свободы. Курьер Анжела Цырульникова осуждена на семь лет колонии, со штрафом 1 млн рублей, Артур Каменецкий осужден на семь лет колонии строгого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Дмитрий Леонтьев - на семь лет в колонии особого режима, со штрафом 900 тыс. рублей, Андрей Основа - на четыре года в колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей. Леонтьев отправится в колонию особого режима, так как неоднократно был судим, в том числе за разбой и вымогательство.