ВС сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения Мосгорсуда

Также пользоваться жильем смогут родственники певицы

Лариса Долина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина и ее семья сохранят право проживать в спорной квартире в центре Москвы до решения Мосгорсуда по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда по жалобе Лурье.

"Сохранить право проживания Долиной и ее родственников, указанных в иске, в оспариваемой квартире до решения второй инстанции по иску об их выселении", - сказано в решении суда.