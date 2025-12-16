ВС сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения Мосгорсуда
14:34
обновлено 14:51
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина и ее семья сохранят право проживать в спорной квартире в центре Москвы до решения Мосгорсуда по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда по жалобе Лурье.
"Сохранить право проживания Долиной и ее родственников, указанных в иске, в оспариваемой квартире до решения второй инстанции по иску об их выселении", - сказано в решении суда.