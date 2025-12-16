ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВС сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения Мосгорсуда

Также пользоваться жильем смогут родственники певицы
14:34
обновлено 14:51

Лариса Долина

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина и ее семья сохранят право проживать в спорной квартире в центре Москвы до решения Мосгорсуда по этому вопросу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда по жалобе Лурье.

"Сохранить право проживания Долиной и ее родственников, указанных в иске, в оспариваемой квартире до решения второй инстанции по иску об их выселении", - сказано в решении суда. 

