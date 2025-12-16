Беляков: в российских цирках нет дефицита артистов

На данный момент работают 27 цирков, отметил глава Росгосцирка

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сегодня российский цирк не испытывает дефицит артистов. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

"Я не могу вам сказать, что есть дефицит артистов. В настоящий момент работает 27 цирков и 27 работающих программ, кроме того, мы работаем и в Симферополе, и в Донецке, и в Луганске, и в Гомеле", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли в цирках проблема кадрового голода.

Он добавил, что цирк всегда и во всех жанрах испытывал нехватку именно "высококлассных" аттракционов. "Мы их готовим, мы почти год восстанавливали номер канатоходцев Гаджикурбановых. Сейчас он поедет на гастроли в Магнитогорский цирк, потрясающее представление, достойное всех наград, которые, надеюсь, впереди будут. Таких номеров, конечно же, нам всегда недостает", - отметил Беляков.