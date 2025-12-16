Аналитики назвали главный тренд в новогоднем декоре в 2025 году

Им стал "русский стиль", говорится в исследовании финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Советские новогодние игрушки, украшения из баранок и конфет стали наиболее популярными у россиян в 2025 году. Об этом сказано в совместном исследовании финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (текст есть у ТАСС).

"Главный новогодний тренд этого сезона - елка в русском стиле, поэтому особым спросом пользуются винтажные советские игрушки, а также гирлянды, сделанные вручную из сушек и баранок", - поделилась руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова. Она также отметила, что востребованностью среди россиян в текущем году пользуется "ледяная елка", эффект которой достигается за счет обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.

По данным опроса, 40% россиян планируют поставить дома искусственную елку с современным декором. Традиционную живую ель с классическими игрушками выберет треть опрошенных. Остальные отдадут предпочтение современным вариантам: елкам из экологичных материалов, а также креативным или минималистичным решениям.

Данные опроса подтверждаются и реальными продажами. Аналитики "Чек индекс" зафиксировали, что с 1 по 10 декабря 2025 года число покупок искусственных елок выросло на 6% год к году, а средняя цена составила 3 674 рубля, что на 11% больше, чем год назад.

Наряжать ель и развешивать гирлянды собираются 61% респондентов. Еще 17% ограничатся установкой дерева с минимальными украшениями. Некоторые участники опроса планируют украшать виртуальные елки, сгенерированные с помощью нейросетей, сказано в сообщении.

По данным экспертов, с 1 по 10 декабря 2025 года средняя цена на гирлянды оказалась на 12% выше, чем годом ранее, и составила 613 рублей. Число покупок гирлянд выросло на 5%. Количество покупок елочных игрушек выросло за отчетный период на 7% год к году. Средняя цена стала на 14% выше и достигла 510 рублей.

Опрос проводился в декабре 2025 года. В нем приняли участие 1500 респондентов из разных городов России.