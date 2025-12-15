Статья

Сказка за пару часов: как украсить квартиру к Новому году. Быстрые решения и секреты

Делимся рекомендациями и лайфхаками, как быстро подготовить дом к празднику

Цвета — символы 2026 года: выбираем палитру

В этом году как никогда актуально классическое праздничное сочетание — красный цвет и золото, ведь по восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Считается, что у каждого символа года есть "свои" цвета, которые помогают привлечь удачу и благополучие. Огненной Лошади, олицетворяющей страсть, энергию и смелость, соответствуют все оттенки красного, бордовый, оранжевый, желтый, золотой, медный, терракотовый и другие теплые цвета, отражающие стихию огня. Их можно использовать и при выборе наряда для новогодней ночи, и при украшении квартиры. Избегать стоит мрачности — черного, серого, синего.

Если абстрагироваться от восточного гороскопа и сосредоточиться на трендах, можно отдать предпочтение спокойным, теплым оттенкам — бежевому, кремовому, ореховому, кофейному, коричневому. Цветом 2025 года, по версии института Pantone, является Mocha Mousse ("Мокко Мусс"), напоминающий молочный шоколад. Такие оттенки помогают создать уютную, расслабляющую атмосферу. Привнести их в интерьер можно с помощью текстиля — постелить новый плед, коврик, положить на диван декоративные подушки, а на стол — тканевые салфетки.

Цветом наступающего 2026-го Pantone назвал Cloud Dancer ("Облачный танцор") — нейтральный белый, который может подарить спокойствие и умиротворение. Для новогоднего оформления квартиры он тоже отлично подойдет, так как ассоциируется со снегом. Белый плед с длинным, пушистым ворсом, снежинки на стеклах, скатерть молочного оттенка, кружевные салфетки помогут освежить интерьер и сделать его "зимним". Можно добавить голубые акценты — вместе с белым получится классическое сочетание. Тем более что "ледяной синий" будет в 2026-м в тренде — по предсказанию платформы Pinterest.

Тренды новогоднего декора

Блестящий пластик отходит на второй план — в тренде природные материалы, объемные фактуры, поверхности, которые хочется потрогать: натуральное дерево, джут, глина, керамика, хвоя, ветки, шерсть, лен, хлопок, мех. Выбирать декор из натуральных материалов стоит и по восточному гороскопу. Чтобы "задобрить" символ года, можно добавить в интерьер деревянные фигурки лошади.

Теплый свет. Лучше выбирать гирлянды с мягким, нейтральным или желтым свечением, имитирующим огонь свечей. Они создают уют и расслабляющую атмосферу. Холодные белые или разноцветные лампочки справляются с этим хуже.

Зимняя флористика. Еловые ветки, шишки, сушеные апельсины, веточки с ягодами. Натуральные композиции на полках, столах, подоконниках благоухают хвойным ароматом и создают праздничное настроение. Можно купить готовые в цветочных магазинах или сделать самостоятельно.

Обращение к прошлому. Винтажные украшения, деревянные игрушки в стиле хохломы и гжели, матрешки в праздничных нарядах, расписные деревянные шары, войлочные звезды.

Персонализированный декор. Подпишите на игрушках имена членов семьи, создайте семейное дерево желаний, сделайте гирлянду с фотографиями — распечатайте самые яркие кадры этого года и закрепите на веревке с помощью прищепок. Сегодня, когда мы живем на невероятных скоростях, снова в моде вещи, сделанные своими руками или имеющие личный смысл.

Быстрые решения: украшение за час-два

1. Установите светодиодные гирлянды. Это основа новогодней атмосферы. Расположите их на карнизе, вдоль книжной полки, в изголовье кровати или повесьте "штору" из огоньков на стене. Лучше выбирать лампочки с мягким желтым свечением.

2. Соберите зимние букеты. Поставьте в вазы еловые лапы, можно добавить к ним веточки с блестками или ягодами, украсить небольшими шариками или бантиками. Такие вазы с композициями можно расставить по квартире или использовать в праздничной сервировке — хвойный аромат сразу же добавит новогоднего настроения.

3. Повесьте елочные игрушки — не только на елку. Закрепите их на цветных лентах и подвесьте на карниз, люстру, декоративные ветки. Можно сложить шарики в прозрачную вазу — получится настольное украшение.

4. Расставьте свечи — новогодние, ароматические, в красивых подсвечниках или стеклянных баночках. Толстые свечи можно обвязать лентой, полоской фактурной ткани или бечевкой, привязать еловые веточки или сушеные колечки апельсинов. Для праздничного настроения подойдут тематические свечи — с ароматами хвои, имбирных пряников, корицы или мандаринов.

5. Нарисуйте ледяные узоры. С помощью искусственного снега в баллончике и трафаретов можно сделать рисунки на окнах, зеркалах и дверях.

6. Расклейте бумажные снежинки. Можно вспомнить детство и вырезать ажурные украшения из бумаги или салфеток. Снежинки хорошо смотрятся на окнах, шторах, зеркалах, а еще их можно собрать в гирлянды.

7. Украсьте зеркало. Отражаясь в зеркале, декор выглядит в два раза объемнее и торжественнее: можно закрепить на зеркале елочные шарики на лентах или гирлянды.

8. Развесьте банты. Пышные банты добавляют торжественности и ассоциируются с праздником — можно завязать широкие ленты на стульях, дверных и оконных ручках, карнизах.

9. Наполните дом ароматами. Новогоднюю атмосферу помогут создать запахи хвои, цитрусов, сладостей, корицы — можно использовать все натуральное, а можно зажигать ароматические свечи или масла в аромалампе. Последнее особенно актуально для тех, кто не планирует ставить живую елку.

10. Большие элементы работают лучше. Если времени совсем мало — не тратьте его на мелкий декор, сфокусируйтесь на крупных визуальных акцентах. Например, можно повесить гирлянду во всю длину стены, постелить на диван праздничный плед или положить подушки с новогодними узорами.

Украшение по комнатам: с чего начать

Прихожая и входная дверь — первое, что видят гости и вы, когда возвращаетесь домой. Повесьте здесь красивый новогодний венок, светодиодную гирлянду вокруг зеркала или мишуру, положите коврик с праздничным принтом.

Гостиная — центр праздничного пространства. Установите елку или поставьте лапник в вазе, развесьте гирлянды, украсьте полки свечами. На журнальный столик можно поставить новогоднюю флористическую композицию.

Спальня — мягкий свет гирлянды в изголовье кровати, нежный текстиль в пастельных тонах или с праздничным принтом, парочка новогодних подушек. Лучше не перегружать спальню декором, так как это место для отдыха.

Кухня — на столе будет отлично смотреться скатерть с зимними мотивами, можно разложить шишки, апельсины и мандарины между тарелками. Над столом или на занавесках будет хорошо смотреться гирлянда.

Тематический Новый год

Чтобы было проще выбирать и комбинировать новогодний декор, стоит выбрать стилистику и придерживаться ее. Ретро все еще в моде, поэтому можно украсить квартиру в советском стиле (в этом случае еще и "удачливый" красный цвет будет уместен). Для ностальгического настроения можно повесить на елку и стены дождик, мишуру, сделать гирлянду из бумажных флажков или распечатанных советских открыток (закрепив их на бечевке небольшими деревянными прищепками). На верхушку елки — красную звезду, на ветки — пестрые стеклянные фигурки и шары (главное — разноцветные, а не из наборов, где все подобрано в одной гамме), конфеты и завитки серпантина. Новую волну популярности сейчас переживают ватные игрушки — их можно найти на новогодних ярмарках и на маркетплейсах. Для антуража можно распечатать или купить готовый советский новогодний плакат. На праздничном столе очень кстати будут те самые хрустальные салатники и бокалы из серванта, фарфоровые сервизы, кружевные салфетки и дорожки.

Еще одним трендом в этом году стало желание припасть к корням — тяга ко всему русскому проявилась во многих сферах, от туризма и музыки до моды и дизайна. Вдохновляясь народным стилем, можно сделать необычные гирлянды — связать сушки или бублики между собой разноцветными лентами, например красными, зелеными или белыми. Они будут хорошо смотреться на елке или в дверном проеме. В старорусскую эстетику впишутся лошадки — некрашеные из дерева, красные, в стиле дымковской игрушки. Можно поставить рядом с елкой плетеные корзины, а в них положить яркие яблоки. Дополнят картинку изделия из войлока и фетра — например, декоративные рукавицы, которые можно повесить на стену, положив в них фигурные леденцы или небольшие подарки, а под елку — валенки, якобы оставленные Дедом Морозом, или декоративные деревянные сани. Поддержат атмосферу русской сказки кружевные салфетки и скатерти, а если где-то в закромах хранятся самовар и хохломская посуда — настало их время.

Тем, кто не хочет возвращаться в прошлое, подойдет скандинавский стиль. Здесь руководствуемся правилом "чем меньше, тем лучше" — светлый, минималистичный текстиль в пастельных оттенках, однотонная посуда, прозрачные стеклянные бокалы, высокие свечи, декоративные фонари. Отлично впишутся изделия из дерева — подсвечники, фигурки, просто красивые ветви, которые можно поставить вместе с еловыми лапами в вазы или использовать в сервировке. Уюта добавят рождественские венки — можно купить готовые или сделать самостоятельно (обклеить картонную заготовку хвойными ветками, лентами и бантиками), а также гирлянды с теплым светом. Необычным решением станет небольшой светодиодный проектор, который может с помощью света создать иллюзию полярной ночи или усеять полоток и стены звездами.

По предсказаниям платформы Pinterest, в 2026-м в тренде будет цирковая эстетика. Если дать волю фантазии, обыграть ее можно и в новогоднем интерьере. Например, добавить красно-белый, полосатый текстиль, зеркальные шары, статуэтки в виде каруселей, треугольные флажки, вырезанные из фольги и бумаги звезды на веревочках. Под елку посадить белых кроликов, а на ветки повесить фигурки в виде разных зверей, клоунов и сладостей.

