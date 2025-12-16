В Волгоградской области восстановили электроснабжение после непогоды

В работах задействовали 170 специалистов, почти 70 единиц спецтехники и 17 резервных источников

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, восстановлено в Волгоградской области, сообщили в Telegram-канале энергокомпании "Россети юг".

"Бригады "Россети юг" восстановили электроснабжение населенных пунктов Волгоградской области по основной сети 6-10 кВ, которое было нарушено арктическим циклоном. Специалисты продолжают отрабатывать индивидуальные заявки бытовых потребителей. Восстановительные работы осложнялись тяжелыми погодными условиями, заносами. При этом подача электроэнергии значительной части потребителей была обеспечена в первые сутки по ремонтным схемам и при помощи передвижных резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах были задействованы 170 специалистов, почти 70 единиц спецтехники и 17 резервных источников электроснабжения.

13 декабря непогода нарушила электроснабжение потребителей в отдельных районах Волгоградской области. Сильный ветер с порывами до 29 м/с и метель стали причиной локальных нарушений электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере и западе региона.