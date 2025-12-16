Файзуллин призвал ускорить замену лифтов в России

Министр строительства и ЖКХ РФ напомнил, что 40 тыс. лифтов находятся на спецсчетах

Редакция сайта ТАСС

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Устаревшие лифты в российских многоэтажных домах могут прекратить работу в 2030 году, если их не обновить, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей РФ.

"Есть механизм - это списание двух третей бюджетных кредитов. Обращаю внимание: если мы этим источником не воспользуемся, то мы остановим лифты в 2030 году. Это очень непростая задача. Особенно это связано с тем, что 40 тыс. лифтов находятся на спецсчетах. Сегодня необеспеченные работа и контроль приведут к тому, что многие регионы начинают перекидывать (замену лифтов - прим. ТАСС) на 2028-2029 годы. Мы получим очень негативный результат", - отметил Файзуллин.

Он напомнил, что до 2030 года замене подлежат 18% от общего числа эксплуатированных лифтов в стране, или 109 тыс. "Необходимо ежегодно обновлять порядка 24 тыс.", - сказал министр.