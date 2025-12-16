В ГД хотят закрепить возможность покупать алкоголь по Max наравне с паспортом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике одобрил точечные изменения в российское законодательство, которыми предлагается закрепить возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями.

Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, содержащих информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Документ на рассмотрение Думы внесла группа депутатов фракции "Единая Россия", в первом чтении он был принят в марте.

"В ряд федеральных законов внесены точечные изменения, согласно которым с помощью многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max) можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции", - описал суть поправок председатель комитета Сергей Боярский на заседании.

Комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект и поправки во втором чтении. Сам законопроект предусматривает, что сайты с предложениями об онлайн продаже табака могут быть заблокированы без суда - такие интернет-ресурсы будут добавляться в реестр сайтов с информацией, которую запрещено распространять на территории РФ.

Кроме того, авторы инициативы предлагают обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их интернет-ресурсах. Как отмечается в пояснительной записке, аналогичные меры уже применяются к информации о дистанционной продаже алкоголя, они доказали свою эффективность, в том числе в пресечении торговли через маркетплейсы.