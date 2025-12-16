Мособлсуд признал законным решение назначить экс-главе "Патриота" пять лет

Вместе с тем, суд исключил из наказания запрет занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд признал законным решение приговорить бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова к пяти годам лишения свободы за незаконное строительство дома и других объектов на участке бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного Ахмедова и постановил решение первой инстанции оставить без изменения. А жалобу защиты осужденного - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, суд исключил из наказания запрет занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, и снизил сумму компенсации до 17 млн рублей в пользу Минобороны, и до 6 млн рублей - в пользу "Патриота".

Ранее Одинцовский суд Подмосковья назначил Ахмедову пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей. По приговору суда он также был лишен медали "За заслуги перед Отечеством". Кроме того, с осужденного в пользу Минобороны суд взыскал 18 млн рублей в качестве компенсации ущерба, в пользу "Патриота" - более 7 млн рублей. Ахмедов был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Установлено, что Ахмедов, экс-замглавы Минобороны РФ Павел Попов и бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров в 2022-2024 годах сфальсифицировали документы о строительстве на территории парка "Патриот" и похитили свыше 25 млн рублей, которые были направлены на возведение объектов на личном участке генерала. Шестеров ранее был приговорен к шести годам колонии после заключения досудебного соглашения и признания вины. Дело самого Попова в настоящий момент рассматривается в 235-м Гарнизонном военном суде.