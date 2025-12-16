Движение по Транскаму открыли для всех видов автотранспорта

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию

Редакция сайта ТАСС

© Денис Абрамов/ ТАСС

ЦХИНВАЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, открыто для всех видов автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 13:00 16 декабря Транскавказская автомагистраль функционирует в штатном режиме для всех видов автотранспорта. Запрет на проезд большегрузных автомобилей по магистрали снят", - сказали в ведомстве.

Ранее МЧС республики с 08:00 16 декабря ввело запрет на движение по Транскаму для большегрузного транспорта из-за непогоды.

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.