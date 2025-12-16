В Уфе выписали из больницы спасенных на реке Белой девушку и парня

Пострадавшая ранее находилась в реанимации

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 декабря. /ТАСС/. Девушку и парня, спасенных на реке Белой в Уфе, выписали из больницы. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"[Обоих] выписали", - сказала собеседница агентства.

Вечером 3 декабря очевидцы заметили, как в реке Белой напротив бассейна "Юность" плывут два человека. Спасатели на катере вытащили из реки девушку 2007 года рождения и юношу 2008 года рождения. Обоих с общим переохлаждением госпитализировали, девушка находилась в реанимации.