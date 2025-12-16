Покупательницу квартиры Долиной допросили как свидетеля по делу о мошенничестве

Ни потерпевшим, ни гражданским ответчиком Полину Лурье не признали

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Покупательницу квартиры Ларисы Долиной Полину Лурье допросили как свидетеля по делу о хищении средств у артистки мошенническим путем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба Лурье.

"По делу о мошенничестве в отношении Долиной я была допрошена как свидетель. Ни потерпевшим, ни гражданским ответчиком меня не признали", - сказала она.