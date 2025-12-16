Deutsche Welle внесли в список нежелательных организаций в РФ
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило германскую медиакорпорацию Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.
Кроме того, в список попали болгарская For Free Russia ("За свободную Россию"), эстонская "Дом Ингрии", норвежская "Природа и молодежь", германская "Альянс за свободную демократическую Россию".
Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.