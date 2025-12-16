Адвокат Долиной считает, что Лурье могла распознать заблуждение артистки

Представитель певицы заявила, что покупательница квартиры могла запросить у продавца справку из ПНД, выяснить, почему в продаваемом жилье зарегистрирован несовершеннолетний

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что покупательница квартиры ее доверительницы Полина Лурье имела возможность распознать заблуждение, в котором артистка находилась в момент сделки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба Лурье.

"У Полины Лурье были все возможности, чтобы распознать заблуждение Ларисы Долиной и предотвратить заключение сделки. Она могла запросить справку из ПНД в отношении Долиной, выяснить, почему в продаваемой квартире зарегистрирован несовершеннолетний, предпринять иные действия", - сказала адвокат певицы.

Она также отметила, что требует отклонить требование принудительно выселить Долину и передать Лурье квартиру.