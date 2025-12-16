В Крыму выписали из больницы ребенка, на которого с топориком напал дядя

Кроме того, мужчина убил другого 12-летнего племянника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ребенка, на которого с кухонным топориком напал дядя в Республике Крым, выписали из больницы, сообщили в Минздраве региона.

Ранее в СК сообщили, что 27-летний подозреваемый кухонным топориком убил 12-летнего племянника и ранил шестилетнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись, в тяжелом состоянии они попали в реанимацию. Тело подозреваемого спустя двое суток нашли в поле.

"Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.