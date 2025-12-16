Сделка признана законной. Верховный суд оставил квартиру Лурье в деле Долиной

Певица незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, тогда суд рассмотрит вопрос о ее выселении

Полина Лурье © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов по спорной квартире певицы Ларисы Долиной, которые ранее признали за ней право собственности.

"Принять по делу в части исковых требований <…> о признании недействительными договора о купле-продаже недвижимого имущества от 24 мая 2024 года и договора о купле-продаже квартиры от 20 июня 2024 года, прекращению и признанию права собственности, новое решение, в котором в иске Долиной (о признании сделки недействительной - прим. ТАСС) отказать. Дело о прекращении права пользования (квартирой Долиной и ее родственниками - прим. ТАСС) и выселении из жилого помещения направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции - Мосгорсуд", - постановил суд.

Как пояснил судья Верховного суда, "продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем". "Дело в части требований о выселении направлено на новое рассмотрение, поскольку это связано с необходимостью установления и оценки ряда обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора в данной части", - разъяснил судья.

Таким образом, Верховный суд оставил квартиру покупателю Полине Лурье. Мосгорсуду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении из квартиры Долиной. "Решение вступает в силу немедленно", - пояснили в Верховном суде. В инстанции добавили, что Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, тогда суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о ее выселении.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.