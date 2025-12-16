В Народном фронте оценили решение Верховного суда по делу Долиной

Эксперт Павел Склянчук назвал его торжеством здравого смысла

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда (ВС) по делу Долиной можно назвать торжеством здравого смысла. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

"Решение Верховного суда можно назвать торжеством здравого смысла. Многие интуитивно понимали неправильность решений, вынесенных судами нижестоящих инстанций. Сейчас ВС это подтвердил. Я думаю, что прошедшая информационная кампания вокруг дела Долиной в целом позитивно скажется на рынке недвижимости", - сказал Склянчук. По его словам, люди будут больше обращать внимание на чистоту сделок купли-продажи, проверять историю владения объектом недвижимости, оформлять сделки в безналичной форме.

"Сегодня сформировалась нездоровая ситуация, связанная с тем, что появилась информация о вынесении другими судами аналогичных решений. <...> В свете сегодняшнего решения ВС все остальные решения по "бабушкинской схеме" должны быть пересмотрены, добросовестные покупатели квартир имеют все основания вернуть себе деньги", - объяснил эксперт.

Верховный суд своим решением восстановил доверие к рынку вторичной недвижимости и защитил права добросовестных покупателей, добавил в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. "При этом такой прецедент, вероятно, заложил основу для разработки дальнейших мер по совершенствованию законодательства в части защиты интересов, вероятно, всех сторон сделок", - сказал эксперт.