Полина Лурье не стала общаться со СМИ после решения суда

Ее адвокат Светлана Свириденко поблагодарила средства массовой информации за освещение процесса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась общаться с журналистами после заседания суда по ее жалобе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Верховного суда.

После оглашения решения суда Лурье встала спиной к журналистам и не отвечала на их вопросы. Она обняла своего адвоката Светлану Свириденко. В свою очередь защитник Лурье поблагодарила СМИ за освещение процесса.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.