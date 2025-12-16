Верховный суд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках

Недвижимость принадлежит покупательнице Полине Лурье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина по решению Верховного суда должна покинуть квартиру, проданную Полине Лурье. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Народная артистка в ближайшее время должна покинуть чужую квартиру. Решение ВС РФ вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении.

В Верховном суде пояснили, что Судебная коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции, отменив ранее вынесенные решения нижестоящих инстанций, обязала Ларису Долину в ближайшее время покинуть квартиру. Недвижимость принадлежит Полине Лурье. В случае, если народная артистка не исполнит сегодняшнее решение, Мосгорсуд рассмотрит иск о ее выселении.

Лариса Долина обратилась в суд с иском к Полине Лурье о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры площадью 236,3 кв. м по цене 112 млн рублей. Лурье подала встречный иск - о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения. В заявлении Лариса Долина указала, что она заключила договор под влиянием неизвестных лиц, оказывавших на нее психологическое давление и угрожавших. Лурье в свою очередь заявила о добросовестности приобретения ею квартиры. Суд первой инстанции удовлетворил иск Долиной и отклонил требования ответчика. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменений.

В кассационной жалобе Полина Лурье обратила внимание на то, что даже если бы позиция суда о признании договоров недействительными была верной, вывод об отсутствии оснований для двусторонней реституции в виде взыскания с Долиной полученных по сделкам денежных средств, противоречит закону. Верховный суд, выслушав доводы сторон и изучив материалы дела, отклонил иск Долиной и признал право собственности на квадратные метры за Полиной Лурье.