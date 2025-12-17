Премьер Австралии назвал героями соотечественников РФ, пытавшихся остановить террористов

Борис и София Гурман, прожившие 60 лет вместе, погибли во время теракта в Сиднее, сказал Энтони Альбанезе

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе почтил память российских соотечественников, которые погибли, пытаясь остановить террористов в Сиднее.

"Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман, которые попытались остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины. Это привело к гибели этой пары, прожившей 60 лет вместе. Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это [массовое убийство], и также был застрелен террористами. Это австралийские герои", - сказал Альбанезе, выступая перед журналистами.

Ранее сообщалось, что русскоязычные иммигранты Борис и София Гурман попытались обезоружить террористов и стали их первыми жертвами. Увидев нападавших на парковке, Борис вырвал длинноствольный пистолет из рук нападавшего, однако позднее он и его жена были застрелены террористами. Семья Гурманов были не единственными, кто пытался обезвредить нападавших, позднее, когда преступники уже открыли огонь по людям, иммигрировавший в Австралию из СССР Реувен Моррисон также пытался остановить нападавших, кидая в них камни. А проходивший мимо 43-летний сириец Ахмед аль-Ахмед, увидев стрелявшего в толпу человека, бросился на него и, получив несколько ранений, сумел отобрать оружие у террориста.