Эксперт Вольвач: на побережье Крыма возможно повторение слабых землетрясений

Подобные события могут вызывать кратковременный дискомфорт, но они не представляют опасности, отметил доктор физико-математических наук

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Прошедшие на крымском побережье землетрясения, которые почувствовали на минувшей неделе жители прибрежной части Севастополя, не представляют угрозы. Толчки могут повториться, но они не будут опасными для населения, сообщил ТАСС заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

В период с 12 по 14 декабря в районе шельфа юго-западнее Севастополя были зарегистрированы несколько землетрясений магнитудой около 4,2-4,3. По словам ученых, они являются типичным проявлением фоновой сейсмической активности для этого региона.

"Повторные слабые толчки возможны, однако их магнитуда, как правило, не превышает 3. <...> Прошедшие землетрясения не представляют угрозы для жителей Севастополя и крымского побережья. Анализ текущей сейсмической обстановки показывает, что в ближайшее время ожидать сильных землетрясений не приходится", - отметил Вольвач.

Он пояснил, что очаги землетрясений располагались на глубине порядка 10 км и на расстоянии около 10-15 км от берега, поэтому толчки могли ощущаться населением, но не могли привести к разрушениям. Также Вольвач не отрицает возможность повторения толчков.

"Такие события могут вызывать кратковременный дискомфорт, но не представляют опасности", - добавил он.

По словам Вольвача, данные мониторинговых магнитовариационных станций, включая наблюдения за геофизическими параметрами, используются для оценки текущего состояния среды. Технологий для более долгосрочных прогнозов еще не создано.