9News: в Сиднее из-за траура отменили часть рождественских мероприятий
01:23
СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Празднование Рождества в Сиднее будет проходить в ограниченном формате, а все торжественные мероприятия отменены до воскресенья, 21 декабря. Об этом сообщает телеканал 9News.
По его информации, рождественские огни по всему городу заменят на белые гирлянды в знак уважения к жертвам теракта на пляже Бондай и солидарности с еврейской общиной. На площадях у рождественских елей не будет световых или звуковых шоу, а программа песнопений "Рождественские гимны в городе" будет приостановлена до конца недели.
Также сообщается, что отменена часть рождественских фейерверков в сиднейском заливе Дарлинг-Харбор.