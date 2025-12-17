МИД: РФ и страны Африки приступили к совместному изучению опасных инфекций

По российским методикам обучили более 200 африканских специалистов, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и африканские страны проводят совместные исследования по изучению опасных инфекций. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"В апреле 2025 года в Аддис-Абебе состоялись первые Российско-африканские международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. В Гвинее и Бурунди успешно работают совместные центры по изучению инфекций. По российским методикам обучено более 200 африканских специалистов, проведены совместные исследования по изучению свыше 50 опасных инфекций", - сказал он.

Вершинин напомнил, что в апреле 2024 года в Уганде прошла первая Российско-африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями, собравшая более 150 представителей из 16 стран. "Прорабатываются вопросы о времени и месте проведения второй конференции в 2026 году", - добавил он.

"Развиваем в Африке сеть мобильных противоэпидемических лабораторий российского производства. 16 лабораторий уже работают, до конца 2025 года будут поставлены еще четыре", - указал Вершинин.

Он напомнил, что в 2024 году африканским партнерам были переданы российские тест-системы для диагностирования оспы обезьян, в 2025 году - геморрагической лихорадки Эбола. В 2025 году Зимбабве и Республике Конго оказана помощь в борьбе с холерой, Уганде - со вспышкой лихорадки Эбола, рассказал дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.