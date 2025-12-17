Большинство опрошенных россиянок хотят получить на Новый год ключи от дома

На втором месте в списке желаний оказалось путешествие, говорится в исследовании "Торговой сети Технониколь"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 70% жительниц России хотели бы получить в подарок на Новый год ключи от дома или путешествие, следует из результатов опроса "Торговой сети Технониколь", с которыми ознакомился ТАСС. Меньше всего интереса россиянки проявили к ювелирным украшениям и автомобилям.

Опрос проводился на платформе "Яндекс. Взгляд", в нем приняли участие 1,2 тыс. респонденток в возрасте от 18 до 54 лет из крупных городов России.

"Ювелирные украшения стали наименее желанным подарком для россиянок, их хотели бы получить на Новый год только 14% опрошенных. Чуть больше (15%) мечтают об автомобиле. А самыми желанными презентами стали ключи от дома (36%) и путешествие (35%)", - говорится в исследовании.

Там также отмечается, что большинство участниц опроса (56%) ожидают дорогих презентов от родителей и только 19% - от мужей. Еще меньшее число женщин рассчитывают на существенный подарок от своего молодого человека.