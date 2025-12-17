В Якутске завели восемь дел после получения детьми травм в соцучреждении

В республиканском центре содействия семейному воспитанию 24 ноября трое детей остались без присмотра работников учреждения

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Восемь административных дел возбудили по результатам проверки, организованной после ЧП в Якутске, в результате которого трое детей получили травмы в соцучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вечером 24 ноября в республиканском центре содействия семейному воспитанию трое детей в возрасте от одного до восьми месяцев остались без присмотра работников учреждения. По данным прокуратуры, дети получили травмы в приемно-карантинной группе в результате падения с детской кровати и нанесения повреждений малолетним воспитанником этого же учреждения 2020 года рождения. Были госпитализированы два ребенка.

"По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело, возбуждены восемь дел об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Так, по итогам проверки внесены представления в министерство труда и социального развития региона, директору учреждения, в отношении которого также возбуждены семь административных дел. Кроме того, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Уточняется, что выявлены нарушения в части неисправности системы оповещения, установлены нарушения пожарной безопасности, многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе отсутствие в трудовых договорах работников обязательных условий труда на рабочем месте, недоведение до них графиков сменности.