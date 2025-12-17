Путин исполнил желания двух детей, обратившихся на прямую линию

Юнармеец Егор из Алтайского края полетал на сверхлегком самолете, а 11-летний Владимир получил от главы государства кимоно синего цвета для занятий дзюдо

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, которые написали о своих мечтах в обращениях на предстоящую прямую линию. Об этом сообщил телеканал "Россия-24".

11-летний Владимир, как и его тезка - президент, занимается дзюдо. Он получил от главы государства кимоно синего цвета. "Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство - сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит", - поделился своими впечатлениями Владимир.

Путин исполнил желание и юнармейца Егора из Алтайского края. Он полетал на сверхлегком самолете. Мальчик рассказал, почему решил обратиться именно к президенту: "Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить свою мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему - Владимиру Владимировичу Путину, так как я уже знаю, что он до этого помогал в осуществлении мечты другим детям. Я подумал: почему бы мне не попробовать, мало ли, повезет".

Егор также отметил в комментарии Первому каналу, что испытал потрясающие эмоции от осуществления своей мечты. "Красота, которую нельзя увидеть с земли, которую можно увидеть только с высоты птичьего полета", - заметил он.

Программа "Итоги года", которая в 2025 году вновь пройдет в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, начнется ровно в полдень 19 декабря. На данный момент от россиян поступило более 1,6 млн обращений. Вопросы будут принимать вплоть до окончания эфира.