В Подмосковье опровергли информацию об эпидемии гриппа

В медорганизациях региона развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная, уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога почти на 60%, сообщила главный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

Ранее в социальных сетях появилась информация о подъеме сезонной заболеваемости в Подмосковье.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъем начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации", - приводит ее слова пресс-служба министерства.

Она добавила, что в медорганизациях региона развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.

В пресс-службе добавили, что современные вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в настоящее время в Московской области, и существенно снижают риск тяжелого течения и осложнений заболевания. В течение декабря еще можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства.

Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, к настоящему времени против гриппа привито более 62% населения Подмосковья. Жителям области рекомендуется регулярно проветривать квартиру и проводить влажную уборку, избегать посещения мест с большим количеством людей. При появлении первых симптомов заболевания следует обратиться за медицинской помощью.