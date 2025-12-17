В Лисичанске запустили локальную связь для вызова экстренных служб

Также до конца декабря такая связь появится в Рубежном и Кременной

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Локальная мобильная связь для вызова скорой помощи, полиции, спасателей и аварийной газовой службы запущена в прифронтовом городе Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

"В Лисичанске запущена локальная мобильная связь. <…> Теперь жителям доступен вызов по коротким номерам: 101, 102, 103, 104 с оператора "МКС". До конца декабря такая возможность также появится у жителей Рубежного и Кременной", - говорится в сообщении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал создание закрытой локальной сети 1 декабря, в ходе прямой линии с жителями ЛНР, которые просили включить мобильную связь в прифронтовых районах для вызова экстренных служб. 12 декабря локальная связь была запущена в Северодонецке.

Населенные пункты Северодонецкой агломерации - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены летом 2022 года, но остаются одной из прифронтовых территорий ЛНР, в которых мобильная связь временно отключена в целях безопасности.