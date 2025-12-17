Открытие Лувра 17 декабря задерживается из-за забастовки

По данным газеты Le Figaro, коллектив работников проводит собрание, чтобы принять решение о продолжении забастовки

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Открытие Лувра в среду, 17 декабря, задерживается. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главного парижского музея.

"В среду, 17 декабря, музей может открыться позже", - отмечается в тексте. Как указывает газета Le Figaro, коллектив работников проводит собрание, чтобы принять решение о продолжении забастовки.

15 декабря 400 сотрудников на собрании в музее единогласно поддержали идею о проведении однодневной забастовки 15 декабря. В то же время некоторые из них выступают за бессрочную забастовку, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре.

Забастовка инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.