Минстрой утвердил генеральный план городского округа Бердянск

Он позволит определить развитие территории на ближайшие 20 лет

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Минстрой России утвердил генеральный план городского округа Бердянск, который поможет определить развитие территории на ближайшие 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Генеральный план городского округа Бердянск утвержден для перезагрузки экономики и создания современной инфраструктуры, а также поможет определить развитие территории на следующие 20 лет. В рамках документа запланировано строительство и модернизация социальных объектов - детских садов, школ, библиотек, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Генплан также предполагает развитие транспортно-логистической инфраструктуры: строительство более 60 км дорог и мостов, расширение маршрутной сети. Также предусмотрено строительство нового железнодорожного подхода к морскому порту", - заявил глава министерства Ирек Файзуллин.

Он подчеркнул, что также документом предусмотрено развитие туристического потенциала территории.

"Параллельно будет развиваться туристско-рекреационный потенциал: предложено обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий. В результате всех этих мероприятий будут созданы благоприятные и комфортные условия жизни для порядка 100 тысяч жителей", - подчеркнул Файзуллин.

Генеральный план был разработан Единым институтом пространственного планирования.

"Принятый документ основан на всестороннем анализе территориального потенциала и потребностей жителей городского округа Бердянск. Разработка генплана началась со сценарного моделирования социально-экономических процессов. Важно было определить места приложения труда и какие ресурсы есть на территории. Исходя из этого, а также из формируемой нами отраслевой структуры, Единый институт перешел к разработке генплана", - отметила директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова.

В пресс-службе уточнили, что финансовое содействие при разработке документы оказала российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

"При финансовой поддержке ВЭБ.РФ у Бердянска появился четкий вектор развития. Город ждет масштабное обновление социальной инфраструктуры, создание современных рекреационных зон, модернизация транспортно-инженерных систем. В результате реализации генплана Бердянск сможет претендовать на роль одного из ведущих туристических центров Азово-Черноморского бассейна, а также укрепит свои позиции в промышленности и логистике", - подчеркнул председатель госкорпорации Игорь Шувалов.