На сольный концерт Долиной в Туле не продано 350 из 724 билетов

Выступление артистки запланировано на 4 января

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 300 мест не выкуплено на сольный концерт юбилейной программы народной артистки России Ларисы Долиной, который пройдет 4 января в тульском Доме культуры. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ДК, сообщает корреспондент ТАСС.

На концертной площадке "Туламашзавод", которая рассчитана на 724 места, где у артистки 4 января запланирован сольный концерт, не выкуплено 350 мест.

Ранее на фоне событий вокруг сделки с недвижимостью Долиной билеты на некоторые концерты артистки были возвращены, а также покупки на новые выступления заметно снизились.